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Коллективы двух детсадов из Тяжинского района стали лауреатами-победителями всероссийского смотра-конкурса

Мероприятие в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки, проводится с целью выявления лучших образовательных организаций РФ на основе многокомпонентного анализа, обобщения и распространения их опыта работы, для популяризации инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности системы образования РФ.
Лауреатами-победителями Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования» стали Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова) и Тяжинский детский сад №5 «Светлячок» (заведующая Галина Мурсаловна Поморцева).

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/01/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
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