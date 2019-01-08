Коллективы двух детсадов из Тяжинского района стали лауреатами-победителями всероссийского смотра-конкурса

Мероприятие в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки, проводится с целью выявления лучших образовательных организаций РФ на основе многокомпонентного анализа, обобщения и распространения их опыта работы, для популяризации инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности системы образования РФ.

Лауреатами-победителями Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования» стали Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова) и Тяжинский детский сад №5 «Светлячок» (заведующая Галина Мурсаловна Поморцева).