Коллективы Тяжинского Дома культуры вошли число победителей международного конкурса

54 случая заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в Кузбассе за сутки, один человек умер Как стало известно EVO-RUS.COM, за прошедшие 24 часа в Кемеровской области зафиксировали 54 случая...

На мартовских праздниках в Кемерове изменится дорожное движение На предстоящих праздниках, приуроченных к Международному женскому дню, в Кемерове изменится схема...

Мэр Новокузнецка Кузнецов рассказал о ближайших планах по газификации города Как стало известно EVO-RUS.COM, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что муниципальные власти...