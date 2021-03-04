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Коллективы Тяжинского Дома культуры вошли число победителей международного конкурса

По итогам дистанционного фестиваля-конкурса искусств «Возрождение» народный театр «Лица» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева) в номинации «Театр и крупная форма» представил спектакль-концерт «Мой Высоцкий». Коллектив награжден Дипломом лауреата первой степени.
В номинации «Вокальные ансамбли» (категория: 8-11 лет) образцовый фольклорный ансамбль «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) отмечен Дипломом лауреата третьей степени.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/03/2021
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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