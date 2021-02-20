Коллекторское агентство через полтора года после отказа судом в иске к жителю Мариинска снова попыталось взыскать с него долг
Генеральный директор коллекторского агентства «Феникс» (г.Москва), будучи осведомлённым о постановленном более полутора лет назад решении Мариинского городского суда Кемеровской области, которым агентству было отказано в иске к жителю Мариинска о взыскании долга по договору кредитной карты, на днях снова обратился в суд о взыскании долга по тому же договору.
15 февраля 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области к местному жителю Михаилу Буглакову
Требования были мотивированы тем, что в 2008 году между заёмщиком и АО «Тинькофф Банк» был заключён договор кредитной карты, по которой заёмщик неоднократно систематически допускал просрочку по оплате минимального платежа. В связи с этим банк выставил заёмщику, ответчику по настоящему делу, заключительный счёт, после чего предложил ему заключить договор реструктуризации имеющейся задолженности по договору на более выгодных условиях. Ответчик согласился, и в апреле 2014 года между банком и ответчиком был заключён договор реструктуризации. Однако и по этому договору у заёмщика в будущем образовалась задолженность, в связи с чем в августе 2015 года банк в одностороннем порядке расторгнул договор реструктуризации, вновь выставив заключительный счёт. В декабре 2015 года банк уступил право требования образовавшейся задолженности по договору, которая на тот момент составляла 105 тысяч рублей, коллекторскому агентству ООО «Феникс».
Эту сумму, а также расходы по оплате государственной пошлины и просил взыскать с Михаила Буглакова генеральный директор коллекторского агентства «Феникс».
Однако, решая вопрос о принятии поступившего искового заявления к производству, суд установил, что в 2019 году генеральный директор ООО «Феникс» уже обращался в суд о взыскании задолженности с этого же ответчика по этому же договору.
В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья отказывает в принятии искового заявления в случае наличия вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
«Исходя из вышеизложенного, прихожу к выводу об отказе в принятии искового заявления, поскольку ранее рассмотренное и вновь предъявленное требование являются тождественными, то есть совпадают стороны, предмет и основание заявленных требований», – резюмировала судья Мариинского городского суда Кемеровской области в определении об отказе в принятии искового заявления.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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