Коллекторское агентство через суд попыталось повторно взыскать с жителя Кузбасса около 216 тысяч рублей

Как сообщил корреспонденту «Новостей Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, несмотря на то, что должник уже в течение полутора лет выплачивает требуемую по кредитному договору сумму на основании судебного приказа мирового судьи, коллекторское агентство «Феникс» (г.Москва) решило повторно взыскать задолженность с жителя Мариинска по тому же кредитному договору, обратившись с иском в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Ещё 9 декабря 2020 года по заявлению коллекторского агентства (ООО «Феникс») мировым судьёй судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района был выдан судебный приказ о взыскании с жителя Мариинска Антона Усольцева задолженности по кредитному договору в размере около 216 тысяч рублей. Должник возражать относительно исполнения судебного приказа не стал, и через некоторое время документ поступил на исполнение в Федеральную службу судебных приставов, в результате чего было возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности.

Однако через полтора года коллекторское агентство вновь обратилось с иском о взыскании этой же суммы долга, но уже в Мариинский городской суд Кемеровской области, чтобы повторно взыскать задолженность по кредитному договору. Соответственно, в представленных в суд материалах не было упоминания об уже существующем исполнительном документе о взыскании этой задолженности.

Но, несмотря на неявку сторон в судебное заседание, суд установил наличие исполнительного документа о взыскании повторно требуемой задолженности.

«При таком положении, исходя из того, что имеется вступивший в законную силу судебный приказ о взыскании задолженности…, то есть по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, суд считает необходимым производство по делу прекратить», – говорится в определении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил дальнейшее производство по иску коллекторского агентства о взыскании с Антона Усольцева около 216 тысяч рублей.

Изначально вынесенный судебный приказ о взыскании задолженности по кредитному договору продолжает находиться на исполнении в Федеральной службе судебных приставов.

Отметим, что похожие иски, свидетельствующие о недобросовестности как «коллекторских» так и банковских организаций, уже выявлялись судом.

Так, в феврале 2021 года это же коллекторское агентство «Феникс» пыталось взыскать с местного жителя долг, несмотря на уже имеющееся решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований.

А в 2020 году была выявлена аналогичная попытка Акционерного общества «Тинькофф Банк» взыскать с жительницы Мариинска просроченный долг по договору кредитной карты, несмотря на вступившее в законную силу решение суда об отказе банку в этом.

Фото из открытых источников