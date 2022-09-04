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Команда Кузбасса заняла первое место во всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре «Зарница»

В финале на территории оздоровительно-образовательного центра «Патриот» города Москвы встретились юнармейцы из 36 регионов страны. Кузбасс представляла команда «Барс» Тяжинского округа (руководитель Евгений Николаевич Жернаков).
В ходе игры победители региональных этапов продемонстрировали знания, отвагу, ловкость, а также умение самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях. Ребята прошли различные испытания – «Страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Красив в строю – силен в бою», «Военизированная эстафета», «Огневой рубеж» и «Первая доврачебная помощь». Также юнармейцы встретились с Героем Российской Федерации, председателем Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеславом Сивко.
Во всех соревнованиях кузбассовцы завоевали первые места. В общекомандном зачете участники команды Кемеровской области – Кузбасса вышли на первое место и стали победителями всероссийской игры «Зарница».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/09/2022
Образование
Тяжин
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