Команда «Кузнецк» получила переходящий кубок турнира «Лига борьбы Кузбасса»

В Губернском центре спорта «Кузбасс» в Кемерове завершился первый командный юношеский турнир по вольной борьбе «Лига борьбы Кузбасса».
Он проходил под эгидой ежегодного международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава».
Победителем стала команда из Новокузнецка.
29/09/2020
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