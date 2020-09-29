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Команда «Кузнецк» получила переходящий кубок турнира «Лига борьбы Кузбасса»

В Губернском центре спорта «Кузбасс» в Кемерове завершился первый командный юношеский турнир по вольной борьбе «Лига борьбы Кузбасса».

Он проходил под эгидой ежегодного международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава».

Победителем стала команда из Новокузнецка.

 

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kuzbassnews.ru
29/09/2020
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Новости Кузбасса

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