Команда Мысков победила в ХV спартакиаде коренных малочисленных народов Кузбасса

За выходные в Кузбассе утонули четверо детей Первые по-настоящему жаркие выходные принесли трагические новости. По данным следственного комитета...

В Кемерове сгорел жилой дом на улице Абызова Почему дом загорелся предостоит выяснить сотрудникам МЧС. Ранее «Газета Кемерова» писала о пожаре в...

Кузбассовец удивился причудам погоды В одном из кемеровских сообществ во "ВКонтакте" очевидец выложил фотографии последствий...