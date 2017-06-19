Команда Мысков победила в ХV спартакиаде коренных малочисленных народов Кузбасса

Летний этап спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области состоялся 17 июня на базе спортивного комплекса «Шахтер» Осинников.
За победу боролись команды из Таштагольского, Беловского, Гурьевского районов, Осинников, Новокузнецка, Междуреченска, Мысков, Калтана.
В программе были легкоатлетические эстафета и кросс, гиревой спорт, мини-футбол, стрельба из лука, перетягивание палки, куреш, якутские прыжки, камчи, тебек.
В общекомандном зачете в летнем этапе лидировала команда Беловского района.
По общему результату двух этапов (зимний и летний) победу одержала сборная Мысков.
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