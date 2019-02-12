Команда "ТопПром" взяла бронзу чемпиона Новокузенцка по волейболу

Дебютант открытого чемпионата Новокузнецка по волейболу команда «ТопПром», в которой играют горняки шахты «Юбилейная», стала одним из лидеров взяв бронзу.

Чемпионат стартовал осенью 2018 года. Последняя игра турнира, после которой определились победители, прошла 10 февраля. В турнире приняло участие 10 команд с разных городов Кузбасса.

«Для нас, новичков на этом чемпионате, это очень хороший результат. Команда сплоченная, есть воля к победе. Соперники попались сильные, ведь многие играют в чемпионатах города не первый год. Однако, это не помешало нам взять бронзу чемпионата. Впереди – тренироваться и вести команду к еще лучшим результатам!», - сказал капитан команды Евгений Верин.

В команде «ТопПром» играют горнорабочие, горные мастера и инженеры шахты «Юбилейная». Команда была сформирована около года назад в рамках проводимой социальной политики Холдинга, направленной на пропаганду здорового образа жизни.