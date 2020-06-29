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Командир кемеровского авиаотряда Росгвардии разместил на борту вертолета фото своего деда-фронтовика

В Кемерове командир авиационного отряда специального назначения теруправления Росгвардии полковник Александр Поль в рамках региональной акции «Вахта Победы – Кузбасс» разместил на борту вертолета фотографию родного деда – участника Сталинградской битвы, танкиста Нефедчинкова Константина Нефедовича.

Полковник Поль рассказал о боевом пути родственника:

 «Дедушка родился 16 августа 1922 года на Смоленщине. Попал на фронт танкистом. Дошел до Сталинграда, где был тяжело ранен. Запомнил его воспитанным, интеллигентным и добрым человеком. Когда я был ребенком и сидел у него на коленях, дедушка рассказывал про свой боевой путь. Он вспоминал, как однажды ночью на фронте задержал предателя, который передавал врагу секретную информацию. За этот подвиг дедушку наградили медалью «За отвагу». После войны вместе с семьей он поселился в Кемеровской области в селе Кожух, в котором я любил бывать».

Летчик из Росгвардии признался, что каждый раз, пролетая над родным селом, он вспоминает своего деда.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/06/2020
Общество
Кемерово
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