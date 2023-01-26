Командир Кемеровской СОБР "Символ" удостоен звания "Герой Кузбасса"

В Кемерове глава региона Сергей Цивилев вручил медаль «Герой Кузбасса» командиру СОБР «Символ» полковнику Константину Огию.

«Мы гордимся нашими земляками — героями. Доблесть, честь, отвага, проявленные вами при исполнении служебного долга — это пример, который вы подаете всем кузбассовцам и особенно — подрастающему поколению. Честно и мужественно вы выполняете свой долг по сей день. Поздравляю вас с высокой наградой Кузбасса. От всей души хочу вам пожелать здоровья и бодрости духа», — сказал Сергей Цивилев.

Офицер Росгвардии является единственным в регионе кавалером трех Орденов Мужества.

Фото: Росгвардия