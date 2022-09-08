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Командир кузбасского отряда спецназа Росгвардии провел встречу с кемеровскими волонтерами

 В Кемерове в библиотеке «Городских историй» командир отряда специального назначения «Кузбасс» подполковник Батор Шодоев встретился с волонтерами «Молодежки ОНФ» и поздравил их с 5-летием добровольческой организации.

Командир легендарного отряда спецназа Росгвардии отметил, что волонтеры на протяжении нескольких лет являются верными помощниками военнослужащих в совместных мероприятиях патриотической направленности. Батор Шодоев оценил вклад ребят в организации и проведении детских праздников для семей спецназовцев, а также в увековечивании памяти погибших героев отряда.

 Офицер поздравил волонтеров с первым юбилеем и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/09/2022
Общество
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