Командир кузбасского отряда спецназа Росгвардии провел встречу с кемеровскими волонтерами

В Кемерове в библиотеке «Городских историй» командир отряда специального назначения «Кузбасс» подполковник Батор Шодоев встретился с волонтерами «Молодежки ОНФ» и поздравил их с 5-летием добровольческой организации.

Командир легендарного отряда спецназа Росгвардии отметил, что волонтеры на протяжении нескольких лет являются верными помощниками военнослужащих в совместных мероприятиях патриотической направленности. Батор Шодоев оценил вклад ребят в организации и проведении детских праздников для семей спецназовцев, а также в увековечивании памяти погибших героев отряда.

Офицер поздравил волонтеров с первым юбилеем и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Фото: Росгвардия