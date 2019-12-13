Командир новокузнецкого ОМОН и ветеран боевых действий в эфире городского телевидения вспомнили о начале военного конфликта на Северном Кавказе

В Новокузнецке в эфире городского телевидения «Ново-ТВ» очередной выпуск программы «Первая студия» был посвящен 25-летию со дня начала Первой чеченской кампания. Гостями телестудии стали непосредственные участники событий – советник главы Новокузнецка по военно-патриотическому воспитанию, ветеран СОБР Юрий Моисеенко и командир новокузнецкого ОМОН полковник Сергей Павловский.

Участники боевых действий вспомнили первые впечатления о войне. Сергей Васильевич рассказал, как в далеком 1994 году, будучи молодым бойцом, не предполагал, что отправится из родного Новокузнецка в бушующий огнем Грозный. В то время у кузбасского отряда милиции особого назначения почти не было боевого опыта. Бойцам приходилось с нуля разрабатывать тактические приемы ведения городских боев и сразу же применять их на практике. Сегодня эти знания офицеры передают молодому поколению бойцов.

В феврале 1995 года сводный отряд милиции особого назначения из Кемеровской области понес самые тяжелые потери. При исполнении служебного долга погибли 24 омоновца из Новокузнецка и Прокопьевска. За проявленный героизм они посмертно были награждены орденами Мужества. В ноябре 2019 года на территории базы новокузнецкого ОМОН появился памятник, посвященный памяти погибшим бойцам.