Командиру одной из войсковых частей Минобороны России не удалось через суд взыскать премию с бывшего контрактника

По результатам выездной проверки одной из войсковых частей контролирующим органом Министерства обороны Российской Федерации выяснилось, что одному из военнослужащих, проходящему военную службу по контракту и имевшему неудовлетворительную оценку по физической подготовке, было необоснованно выплачено материальное стимулирование в размере около 40 тысяч рублей.

Посчитав, что при начислении данной суммы военнослужащему с помощью специального программного обеспечения была допущена счётная ошибка, командир войсковой части обратился в суд с требованием взыскания излишне выплаченных денежных средств.

В ходе рассмотрения исковых требований Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что ранее сержанту контрактной службы одной из войсковых частей была выплачена премия около 40 тысяч рублей в качестве дополнительного материального обеспечения, которая была начислена в автоматическом режиме специальной программой. При этом в соответствии с ведомственными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации право на выплату указанной премии военнослужащий не имел в связи с наличием неудовлетворительной оценки по физической подготовке в период, за который была начислена премия. Посчитав, что при начислении премии специальной программой была допущена счётная ошибка, командир войсковой части обратился в суд с требованием возврата излишне выплаченной суммы.

Однако в результате рассмотрения заявленных исковых требований суд пришёл к выводу об отказе в их удовлетворении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки.

Спорная выплата военнослужащему была выплачена в соответствии с приказом о выплате дополнительного материального стимулирования, несмотря на наличие у военнослужащего неудовлетворительной оценки по физической подготовке. Поэтому виновные и недобросовестные действия со стороны военнослужащего отсутствовали.

Не содержат материалы дела и доказательств наличия счётной ошибки.

«Ошибка в выплате денежных средств на основании приказа без учёта данных о наличии неудовлетворительной оценки по физической подготовке в периоде, за который производится выплата, счётной не является», – говорится в судебном постановлении.

Не согласившись с решением суда, Командир войсковой части обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев