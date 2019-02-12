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Комедия «Громкая связь» в кинозале Кузбасскино

С 14 февраля в Кузбасскино стартует комедия «Громкая связь» (16+) – российская адаптация нашумевшего итальянского хита «Идеальные незнакомцы» режиссера Паоло Дженовезе.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные открытия им предстоят.

Роли в фильме исполнили участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов («О чем говорят мужчины», «День радио»), а также актрисы Мария Миронова («Статский советник», «Олигарх»), Ирина Горбачева («Аритмия», «История одного назначения») и Анастасия Уколова («Дед Мороз. Битва магов», сериал «Молодежка. Взрослая жизнь»). Режиссером картины выступил Алексей Нужный («Я худею», «Елки новые»).

 «Мои герои хотят донести до масс, что у них есть надежда, что они еще могут все исправить в своей жизни, могут дать друг другу шанс. Что они на самом деле любят друг друга, – поясняет режиссер Алексей Нужный. – В оригинальном фильме герои так дальше и продолжают жить в этом обмане, не рефлексируя в финале. А персонажам моего фильма не просто живется в этом обмане, они смотрят на это с ощущением чего-то неправильного с точки зрения сделки со своей совестью. И то, что они обращаются к своей совести, это прекрасно».

Афишу кинозалов Кузбасскино можно узнать  по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Ждем всех в кинозалах «Кузбасскино», пр. Советский 4

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kuzbassnews.ru
12/02/2019
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