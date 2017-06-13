Комиссия УФАС снова нашла нарушения в действиях Управления по транспорту и связи Новокузнецка

13 июня Кемеровское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО «АвтоЛайн» на действия заказчика – управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка. Общество оспаривало проведение конкурса на пассажирские перевозки в городе (включены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам). Извещения №№ 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017 от 24.04.2017 г. размещены на сайте администрации.

Заявитель посчитал, что заказчик неверно выбрал способ проведения конкурса и нарушил части 2, 3 статьи 14 Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Специалисты управления, изучив документацию, подтвердили, что УТиС Новокузнецка в который раз, нарушив действующее законодательство, незаконно выбрало способ торгов, руководствуясь собственными актами, а не Федеральным законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2017 году антимонопольный орган уже рассмотрел 2 подобных жалобы в отношении управления по транспорту и связи, в каждой из которых подтвердился факт нарушения. А в отношении должностного лица, утвердившего конкурсную документацию, в настоящее время возбуждено два административных дела.

УТиС г. Новокузнецка предписано устранить нарушения. Подробный текст предписания будет изготовлен в полном объеме сотрудниками управления и направлен в трехдневный срок в адрес нарушителя вместе с решением.

Для справки: В соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ № 220-ФЗ осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления либо иным государственным или муниципальным заказчиком государственных или муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений настоящего Федерального закона.