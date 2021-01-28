Компания «Россети Сибирь» в Кузбассе подключила к централизованным электрическим сетям в 2020 году около двух тысяч объектов

В течение 2020 года специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» подключили к электричеству 1861 объект. Новым потребителям суммарно выдана мощность в объеме 86,1 МВт, что сопоставимо с электрической мощностью, выдаваемой такой станцией как Кемеровская ТЭЦ.

Среди новых абонентов 1454 – это физические лица, которые подключали к электричеству свои дома и дачи. Также к электричеству подключены садоводы и дачники восьми СНТ. На присоединение к сетям льготной категории заявителей энергетики направили около 400 млн руб. Отметим, что плата за подключение для «льготников» по-прежнему составляет всего 550 рублей. При этом, как правило, подключение требует строительства новых электрических сетей. И в среднем затраты на одного заявителя превышают 300 тысяч рублей.

Так, в селе Ильинка Новокузнецкого района энергетики подключили к сетям электроустановки фермерского хозяйства, построив несколько пролетов ЛЭП и трансформаторную подстанцию. А в поселке Раздольном Гурьевского района обеспечили мощностью производственную базу по приему черного металла и шиномонтажный пункт. Для этого энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь построили сети напряжением 0,4 и 6 киловольт и смонтировали трансформаторную подстанцию. Причем затраты заявителей минимальны – в одном случае 550 рублей, в другом – 15 тысяч, а энергокомпания направила на создание инфраструктуры более миллиона рублей.

– Технологическое присоединение – это социальная функция энергетиков. Ни один проект, направленный на развитие региона и улучшение качества жизни граждан не может быть реализован без создания электросетевой инфраструктуры. Поэтому на нас лежит большая ответственность – максимально повысить доступность услуги для жителей и предприятий Кузбасса», – отметил директор Кузбасского филиала «Россети Сибирь» Иван Клейменов.

Напомним, подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям возможно на портале электросетевых услуг https://портал-тп.рф, предварительно зарегистрировавшись в личном кабинете. Специалисты единого контакт-центра компании по телефону 8-800-1000-380 всегда готовы проконсультировать кузбассовцев.