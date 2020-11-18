Компания «Россети Сибирь» в Кузбассе получила паспорт готовности к зиме

Вручение паспорта готовности – обязательная процедура, которая служит подтверждением готовности энергокомпании к самому ответственному периоду, связанному с высокими нагрузками на сети. Итоговый документ генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.

«Условия подготовки к зиме в этом году осложнила эпидемическая ситуация. Но, несмотря на это, нам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования. Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Поэтому электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой», – прокомментировал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

«Как и в прошлом году, все электросетевые организации, работающие в Кузбассе и попадающие под проверку Минэнерго России, получили сейчас паспорта готовности. Это говорит о высоком уровне проведенной подготовки к зиме. Для нас качественные и своевременные ремонты, полноценная инвестиционная кампания крайне важны, поскольку живем мы в Сибири, и отопительный сезон у нас длится большую часть года – восемь месяцев. Основательная подготовка вместе с приведенными готовность аварийными бригадами, созданным неснижаемым аварийным запасом оборудования и материалов позволит нам уверенно, без сбоев пройти сезон, обеспечить жителей теплом, светом и водой», – отметил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

В Кемеровской области специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в рамках ремонтной кампании заменили более 4,7 тысяч опор, расчистили 1200 га трасс линий электропередачи, отремонтировали 1,9 тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. На реализацию ремонтной кампании в регионе энергетики уже направили 598 млн рублей.

Для подготовки к новому отопительному сезону кузбасские энергетики также провели реконструкцию 48 километров распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт в Кемеровском и Гурьевском, Яйском, Промышленновском, Новокузнецком районах в рамках регуляторного соглашения с Правительством региона, направив на это более 133 млн рублей.

Энергетики заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и ГУ МЧС России по Кемеровской области, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

Компания «Россети Сибирь» предприняла исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для обеспечения контроля ситуации с заболеваемостью организовано регулярное корпоративное тестирование на COVID-19.