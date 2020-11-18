Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Компания «Россети Сибирь» в Кузбассе получила паспорт готовности к зиме

Вручение паспорта готовности – обязательная процедура, которая служит подтверждением готовности энергокомпании к самому ответственному периоду, связанному с высокими нагрузками на сети. Итоговый документ генеральному директору компании «Россети Сибирь» Павлу Акилину вручил глава энергохолдинга «Россети» Павел Ливинский.

«Условия подготовки к зиме в этом году осложнила эпидемическая ситуация. Но, несмотря на это, нам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования. Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Поэтому электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой», – прокомментировал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

«Как и в прошлом году, все электросетевые организации, работающие в Кузбассе и попадающие под проверку Минэнерго России, получили сейчас паспорта готовности. Это говорит о высоком уровне проведенной подготовки к зиме. Для нас качественные и своевременные ремонты, полноценная инвестиционная кампания крайне важны, поскольку живем мы в Сибири, и отопительный сезон у нас длится большую часть года – восемь месяцев. Основательная подготовка вместе с приведенными готовность аварийными бригадами, созданным неснижаемым аварийным запасом оборудования и материалов позволит нам уверенно, без сбоев пройти сезон, обеспечить жителей теплом, светом и водой», – отметил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

В Кемеровской области специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» в рамках ремонтной кампании заменили более 4,7 тысяч опор, расчистили 1200 га трасс линий электропередачи, отремонтировали 1,9 тысячи километров ЛЭП различного класса напряжения. На реализацию ремонтной кампании в регионе энергетики уже направили 598  млн рублей.

Для подготовки к новому отопительному сезону кузбасские энергетики также провели реконструкцию 48 километров распределительных сетей напряжением  6-10 киловольт в Кемеровском и Гурьевском, Яйском, Промышленновском, Новокузнецком районах в рамках регуляторного соглашения с Правительством региона, направив на это более 133 млн рублей.

 

Энергетики заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и ГУ МЧС России по Кемеровской области, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

Компания «Россети Сибирь» предприняла исчерпывающие меры для защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии: проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для обеспечения контроля ситуации с заболеваемостью организовано регулярное корпоративное тестирование на COVID-19.

Экономика
kuzbassnews.ru
18/11/2020
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассу выделят около 1,3 млрд рублей на дополнительные выплаты семьям с детьми
Из федерального бюджета в Кузбасс поступит 1,295 миллиарда рублей для выплаты единовременных...
В аптеках Кемерова не хватает антибиотиков для лечения коронавируса и пневмонии
Как уже писал ВашГород.ру, ситуация в здравоохранении Кузбасса — сложная. И речь не только о...
В Кемерове начали строить новое студенческое общежитие за 581 млн рублей
На бульваре Строителей в Кемерове начали строить новое студенческое общежитие КемГУ. В соцсетях...
Власти Кузбасса сообщили о снижении количества вызовов скорой помощи
Коснулись во время совещания и темы ожидания скорой. По данным регионального Минздрава, количество...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus