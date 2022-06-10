Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования в действии

В Кемеровской области – Кузбассе в результате прокурорского вмешательства коммерческая организация разработала проект освоения лесов и закупила средства тушения и предупреждения лесных пожаров.

 

Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований противопожарного обустройства лесных участков их арендаторами.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью  «Славения», получившим в 2020 году в пользование на 49 лет лесной участок для ведения сельского хозяйства, не был своевременно разработан проект освоения лесов, в результате чего необходимый объем средств предупреждения и тушения лесных пожаров не приобретался. У лесопользователя отсутствовали ранцевые лесные опрыскиватели, емкости для доставки воды, топоры, бензопила.

По результатам проверки прокурором руководителю общества внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. ООО «Славения» разработало проект освоения лесов, недостающий противопожарный инвентарь приобретен.

Кроме того, виновные лица по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

Происшествия
Экология
kuzbassnews.ru
10/06/2022
Происшествия
Экология
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus