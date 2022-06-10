Комплексный план декриминализации сферы экологии и природопользования в действии

В Кемеровской области – Кузбассе в результате прокурорского вмешательства коммерческая организация разработала проект освоения лесов и закупила средства тушения и предупреждения лесных пожаров.

Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований противопожарного обустройства лесных участков их арендаторами.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Славения», получившим в 2020 году в пользование на 49 лет лесной участок для ведения сельского хозяйства, не был своевременно разработан проект освоения лесов, в результате чего необходимый объем средств предупреждения и тушения лесных пожаров не приобретался. У лесопользователя отсутствовали ранцевые лесные опрыскиватели, емкости для доставки воды, топоры, бензопила.

По результатам проверки прокурором руководителю общества внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. ООО «Славения» разработало проект освоения лесов, недостающий противопожарный инвентарь приобретен.

Кроме того, виновные лица по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).