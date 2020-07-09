Кому положен бесплатный проезд в электричках

63727 кузбасских льготников в 2020 г. решили воспользоваться своим правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Это право является частью набора социальных услуг (НСУ), который по закону предоставляется федеральным льготникам. В Кемеровской области проживают 85771 федеральных льготников, которым положен набор социальных услуг.

Чтобы реализовать право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, пенсионеру необходимо иметь справку о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде НСУ. В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Документ действителен в течение всего календарного года, и им можно воспользоваться в любом уголке России.

Заказать справку можно через сайт Пенсионного фонда или по телефону горячей линии ближайшего территориального органа ПФР. Удобно, что при электронном способе «заказа» можно отследить дату готовности справки. В этот день нужно лично прийти с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением. Можно просто записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку без предварительного заказа.

Справку необходимо предъявить в кассе железнодорожного вокзала для получения билета вместе с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим право на получение набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте могут воспользоваться только те льготники, которые не подавали заявления об отказе от этой составляющей набора соц. услуг и не отказались от всего соц. пакета. Если граждане указанной категории хотели бы на следующий год пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, то необходимо подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (до 1 октября текущего года) теми же способами: посетив лично территориальное управление ПФР, филиалы МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.