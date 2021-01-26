Кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 января 2021 года повысился размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и составляет 6 044 рубля 48 коп. в месяц (в 2020 г. - 5686 рублей 25 коп.).

Фиксированная выплата входит в состав страховой пенсии. Для некоторых категорий граждан предусмотрена выплата фиксированной части пенсии в повышенном размере.

Например, если человек проработал более 15 лет в районах Крайнего Севера, размер «прибавки» равен 50% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии. У граждан, отработавших не менее 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, фиксированная выплата увеличивается на 30%. Такие правила действуют при наличии общего страхового стажа у мужчин 25 лет и у женщин - 20 лет.

Повышенная фиксированная выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и инвалидам 1 группы (в 2021г. – 12088 рублей 96 коп.). У детей, потерявших обоих родителей или умершей одинокой матери фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рубля 48 коп. Для сравнения, у детей, потерявших одного из кормильцев, размер фиксированной выплаты – 3022 рубля 24 коп.

Кроме этого, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии имеют пенсионеры, воспитывающие своих детей. Такая «прибавка» платится за каждого иждивенца (но не более чем за трех человек).

Когда на иждивении находится один ребёнок, фиксированная выплата увеличивается на одну треть, двое – на две трети, трое – на 100%. Надбавка назначается до 18-летия ребёнка. Если же он продолжает учиться по очной форме обучения - до 23 лет.

Начиная с 2019 года право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии появилось у неработающих пенсионеров, имеющих сельский стаж и проживающих в сельской местности. Им положена «прибавка» в 25 % от фиксированной выплаты.

Назначение повышенной фиксированной выплаты носит заявительный характер только в случае, если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Пенсионеру в подтверждение данного факта необходимо предоставить в ПФР документы: свидетельство о рождении ребенка, справку из образовательного учреждения (для лиц, достигших 18 лет).