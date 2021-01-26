Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 января 2021 года повысился размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и составляет 6 044 рубля 48 коп. в месяц (в 2020 г. - 5686 рублей 25 коп.).

Фиксированная выплата входит в состав страховой пенсии. Для некоторых категорий граждан предусмотрена выплата фиксированной части пенсии в повышенном размере.

Например, если человек проработал более 15 лет в районах Крайнего Севера, размер «прибавки» равен 50% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии. У граждан, отработавших не менее 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу, фиксированная выплата увеличивается на 30%. Такие правила действуют при наличии общего страхового стажа у мужчин 25 лет и у женщин - 20 лет.

Повышенная фиксированная выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и инвалидам 1 группы (в 2021г. – 12088 рублей 96 коп.). У детей, потерявших обоих родителей или умершей одинокой матери фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рубля 48 коп. Для сравнения, у детей, потерявших одного из кормильцев, размер фиксированной выплаты – 3022 рубля 24 коп.

Кроме этого, право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии имеют пенсионеры, воспитывающие своих детей. Такая «прибавка» платится за каждого иждивенца (но не более чем за трех человек).

Когда на иждивении находится один ребёнок, фиксированная выплата увеличивается на одну треть, двое – на две трети, трое – на 100%. Надбавка назначается до 18-летия ребёнка. Если же он продолжает учиться по очной форме обучения - до 23 лет.

Начиная с 2019 года право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии появилось у неработающих пенсионеров, имеющих сельский стаж и проживающих в сельской местности. Им положена «прибавка» в 25 % от фиксированной выплаты.

Назначение повышенной фиксированной выплаты носит заявительный характер только в случае, если у пенсионера на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Пенсионеру в подтверждение данного факта необходимо предоставить в ПФР документы: свидетельство о рождении ребенка, справку из образовательного учреждения (для лиц, достигших 18 лет).

Общество
kuzbassnews.ru
26/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке прокуратура проверила соблюдение прав сотрудников коммерческих организаций
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести...
В Кузбассе более 1900 человек пропали без вести
В 2020 году полицейские Кузбасса искали больше 1900 человек, которые пропали без вести. Большая...
Более 300 пожаров произошло в Кузбассе с начала года
В Кузбассе всего за три недели 2021 года произошло более 300 пожаров в жилом секторе. Об этом...
В Кузбассе прогнозируют перепады температур от -4 до -45 градусов
В Кемеровской области на этой неделе установится переменчивая погода. Дневная температура может...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus