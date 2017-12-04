Концерт в Тяжине

В Тяжинской детской школе искусств № 31 выступили артисты из города Кемерово.
С инициативой организации концерта в целях профессионально-ориентационной работы, популяризации и пропаганды русских народных инструментов обратился к администрации школы старший преподаватель кафедры народных инструментов Кемеровского государственного института культуры Эльбрус Рамильевич Шабаев.
Несмотря на мороз и отдаленность поселка от столицы Кузбасса участники инструментального ансамбля «Гармония» вместе со своим художественным руководителем, дирижером Э. Р. Шабаевым приехали показать свое творчество сельским ребятишкам.
В концертной программе прозвучали классические народные произведения, попурри на известные мелодии из советских мультфильмов и кинофильмов. С большим интересом юные музыканты знакомились с музыкальными инструментами, на которых играли участники ансамбля. Большое внимание привлекли гусли. Этот инструмент многие видели впервые. Солисты ансамбля продемонстрировали прекрасную технику игры на домре, гитаре, аккордеоне и баяне.
Зрители тепло принимали молодых музыкантов. Начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов вручил гостям благодарственное письмо. Коллектив школы поблагодарил всех участников концерта за доставленную радость встречи с музыкой, а ректора Кемеровского государственного института культуры Александра Викторовича Шункова за организацию поездки студентов и финансовую поддержку проекта.
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