Концерт в Тяжине

В Тяжинской детской школе искусств № 31 выступили артисты из города Кемерово.

С инициативой организации концерта в целях профессионально-ориентационной работы, популяризации и пропаганды русских народных инструментов обратился к администрации школы старший преподаватель кафедры народных инструментов Кемеровского государственного института культуры Эльбрус Рамильевич Шабаев.

Несмотря на мороз и отдаленность поселка от столицы Кузбасса участники инструментального ансамбля «Гармония» вместе со своим художественным руководителем, дирижером Э. Р. Шабаевым приехали показать свое творчество сельским ребятишкам.

В концертной программе прозвучали классические народные произведения, попурри на известные мелодии из советских мультфильмов и кинофильмов. С большим интересом юные музыканты знакомились с музыкальными инструментами, на которых играли участники ансамбля. Большое внимание привлекли гусли. Этот инструмент многие видели впервые. Солисты ансамбля продемонстрировали прекрасную технику игры на домре, гитаре, аккордеоне и баяне.

Зрители тепло принимали молодых музыкантов. Начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов вручил гостям благодарственное письмо. Коллектив школы поблагодарил всех участников концерта за доставленную радость встречи с музыкой, а ректора Кемеровского государственного института культуры Александра Викторовича Шункова за организацию поездки студентов и финансовую поддержку проекта.