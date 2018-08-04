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Кондукторы и водители автобусов научатся оказывать первую помощь

Мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим проходят в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь», который успешно реализуется на территории Кемеровской области уже второй год.

С начала 2017 года полезные навыки по оказанию первой доврачебной помощи получили более 350 тысяч кузбассовцев: преподаватели школ, средних и высших образовательных учреждений, школьники и студенты, сотрудники различных предприятий.

В Кемерово мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в одном из пассажирских автотранспортных предприятий. Слушателями стали кондукторы и водители пассажирских автобусов.

Все желающие на занятии смогли отработать приемы сердечно-легочной реанимации  как на манекене, имитирующего взрослого человека, так и на манекене ребенка. С водителями предметно обсудили содержание медицинской аптечки.

В ближайшее время подобные занятия пройдут на базе и других автотранспортных предприятий Кузбасса.

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kuzbassnews.ru
04/08/2018
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