Кондукторы и водители автобусов научатся оказывать первую помощь

Мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим проходят в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь», который успешно реализуется на территории Кемеровской области уже второй год.

С начала 2017 года полезные навыки по оказанию первой доврачебной помощи получили более 350 тысяч кузбассовцев: преподаватели школ, средних и высших образовательных учреждений, школьники и студенты, сотрудники различных предприятий.

В Кемерово мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в одном из пассажирских автотранспортных предприятий. Слушателями стали кондукторы и водители пассажирских автобусов.

Все желающие на занятии смогли отработать приемы сердечно-легочной реанимации как на манекене, имитирующего взрослого человека, так и на манекене ребенка. С водителями предметно обсудили содержание медицинской аптечки.

В ближайшее время подобные занятия пройдут на базе и других автотранспортных предприятий Кузбасса.