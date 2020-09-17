Конкурс и акселерационная программа для студентов и выпускников архитектурных и строительных ВУЗОВ

Конкурс и акселерационная программа «Устойчивое развитие территорий России»реализуется Акселератором зеленых стартапов, Агентством развития городов «Точка Роста» и Lodge.Camp в рамках программы профессиональной и карьерной поддержки молодежи «Амбассадоры устойчивого развития» при поддержке Центра развития ВХК Минприроды России, МЦНПТ (секретариат IPLA) и Агентства стратегических инициатив. Партнерами выступают Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, Dassault Systemes и Ассоциация Деревянного Домостроения.

На сегодняшний день экологический туризм – огромный рынок для развития как внутреннего, так и въездного туризма, столь популярного во всем мире. Однако серьезным препятствием для привлечения экологического туризма является неразвитая инфраструктура природных территорий нашей страны. Конкурс направлен на решение 3 ЦУР ООН (цели устойчивого развития) в области устойчивого развития территорий:

Цель № 8 Достойная работа, экономический рост, развитие предпринимательства.

Цель № 9 Индустриализация, инновации, инфраструктура.

Цель № 11 Устойчивые города и населенные пункты.

Цель проекта

Создание объекта инфраструктуры для экологического туризма, отвечающего 7 требованиям:

- Экологичность

- Экономическая обоснованность

- Архитектурная и инженерная уникальность

- Релевантность проекта избранной территории

- Инновационность

- Энергоэффективность

- Автономность

Задача для участников

Придумать и разработать архитектурную концепцию объекта (жилой модуль) для использования на выбранной самим участником природной территории с учетом всех актуальных для данной территории климатических, географических, исторических, социальных и экологических факторов.

Конкурс «Устойчивое развитие территорий России» – это новые возможности:

Внести свой вклад в устойчивое развитие территорий России и российского туризма.

Развить видение себя в профессии, связанное с архитектурой и устойчивым развитием.

Усилить навыки, необходимые для планирования, разработки и управления проектами, а также работы в команде.

Помочь расширить личные и профессиональные горизонты.

Почему студентам и молодым специалистам интересно участие в проекте?

Вы можете предложить проект архитектурной концепции, который будет взят территорией за основу развития туристической инфраструктуры.

Вы получите в свое портфолио уникальный проект.

Вы получите новые полезные знания, познакомитесь с новыми друзьями и партнерами.

Про вас узнают СМИ, инвесторы, партнеры, потенциальные заказчики.

3 лучших проекта получают призовую выплату (1-е место - 50 000 рублей, 2-е место – 30 000 рублей, 3-е место – 20 000 рублей).

Авторы 10 лучших работ получат возможность прохождения стажировки в ведущих архитектурных бюро России.

Также в программе:

Воркшопы и стратегические сессии по вопросам архитектуры, устойчивого развития, проектного менеджмента, продвижения проектов.

Дизайн-лаборатории и практикум креативного мышления.

Коуч-сессии для проработки идей, планов и шагов к их достижению.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе и скачать конкурсную документацию вы можете на сайте Экоконкурса.

График программы: Регистрация – с 13 июля по 15 октября 2020 года | Акселерационная программа с 30 июля по 22 октября 2020 года | Окончание приема конкурсных проектов – до 15 октября 2020 года | Церемония награждения до 22 октября 2020 года.