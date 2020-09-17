Конкурс и акселерационная программа для студентов и выпускников архитектурных и строительных ВУЗОВ
Конкурс и акселерационная программа «Устойчивое развитие территорий России»реализуется Акселератором зеленых стартапов, Агентством развития городов «Точка Роста» и Lodge.Camp в рамках программы профессиональной и карьерной поддержки молодежи «Амбассадоры устойчивого развития» при поддержке Центра развития ВХК Минприроды России, МЦНПТ (секретариат IPLA) и Агентства стратегических инициатив. Партнерами выступают Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, Dassault Systemes и Ассоциация Деревянного Домостроения.
На сегодняшний день экологический туризм – огромный рынок для развития как внутреннего, так и въездного туризма, столь популярного во всем мире. Однако серьезным препятствием для привлечения экологического туризма является неразвитая инфраструктура природных территорий нашей страны. Конкурс направлен на решение 3 ЦУР ООН (цели устойчивого развития) в области устойчивого развития территорий:
Цель № 8 Достойная работа, экономический рост, развитие предпринимательства.
Цель № 9 Индустриализация, инновации, инфраструктура.
Цель № 11 Устойчивые города и населенные пункты.
Цель проекта
Создание объекта инфраструктуры для экологического туризма, отвечающего 7 требованиям:
- Экологичность
- Экономическая обоснованность
- Архитектурная и инженерная уникальность
- Релевантность проекта избранной территории
- Инновационность
- Энергоэффективность
- Автономность
Задача для участников
Придумать и разработать архитектурную концепцию объекта (жилой модуль) для использования на выбранной самим участником природной территории с учетом всех актуальных для данной территории климатических, географических, исторических, социальных и экологических факторов.
Конкурс «Устойчивое развитие территорий России» – это новые возможности:
- Внести свой вклад в устойчивое развитие территорий России и российского туризма.
- Развить видение себя в профессии, связанное с архитектурой и устойчивым развитием.
- Усилить навыки, необходимые для планирования, разработки и управления проектами, а также работы в команде.
- Помочь расширить личные и профессиональные горизонты.
Почему студентам и молодым специалистам интересно участие в проекте?
- Вы можете предложить проект архитектурной концепции, который будет взят территорией за основу развития туристической инфраструктуры.
- Вы получите в свое портфолио уникальный проект.
- Вы получите новые полезные знания, познакомитесь с новыми друзьями и партнерами.
- Про вас узнают СМИ, инвесторы, партнеры, потенциальные заказчики.
- 3 лучших проекта получают призовую выплату (1-е место - 50 000 рублей, 2-е место – 30 000 рублей, 3-е место – 20 000 рублей).
- Авторы 10 лучших работ получат возможность прохождения стажировки в ведущих архитектурных бюро России.
Также в программе:
Воркшопы и стратегические сессии по вопросам архитектуры, устойчивого развития, проектного менеджмента, продвижения проектов.
Дизайн-лаборатории и практикум креативного мышления.
Коуч-сессии для проработки идей, планов и шагов к их достижению.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе и скачать конкурсную документацию вы можете на сайте Экоконкурса.
График программы: Регистрация – с 13 июля по 15 октября 2020 года | Акселерационная программа с 30 июля по 22 октября 2020 года | Окончание приема конкурсных проектов – до 15 октября 2020 года | Церемония награждения до 22 октября 2020 года.
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