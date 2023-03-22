Конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон» прошел в Тяжине

В конкурсе приняли участие 21 учащийся отделения эстрадного пения детской школы искусств № 31 в возрасте от 7 до 14 лет в номинации «Солисты». Все юные вокалисты исполнили по два разнохарактерных произведения.
В каждой возрастной группе организаторы вручили победителям конкурса специальные дипломы и памятные стелы.
Победители конкурса:
I группа 7-9 лет:
Дарья Калентьева - Лауреат I степени
II группа 10-12 лет:
Карина Чухрова - Лауреат I степени
Вероника Ткач - Лауреат I степени
Владимир Григоров - Лауреат II степени
Ксения Иванова - Лауреат III степени
Мирослава Старцева - Лауреат III степени
III группа 13-14 лет:
Елизавета Якушина - Лауреат I степени
Софья Власова - Лауреат I степени
Алиса Вильховецкая - Лауреат II степени
Анастасия Дорофеевская - Лауреат III степени