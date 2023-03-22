Конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон» прошел в Тяжине

В конкурсе приняли участие 21 учащийся отделения эстрадного пения детской школы искусств № 31 в возрасте от 7 до 14 лет в номинации «Солисты». Все юные вокалисты исполнили по два разнохарактерных произведения.

В каждой возрастной группе организаторы вручили победителям конкурса специальные дипломы и памятные стелы.

Победители конкурса:

I группа 7-9 лет:

Дарья Калентьева - Лауреат I степени

II группа 10-12 лет:

Карина Чухрова - Лауреат I степени

Вероника Ткач - Лауреат I степени

Владимир Григоров - Лауреат II степени

Ксения Иванова - Лауреат III степени

Мирослава Старцева - Лауреат III степени

III группа 13-14 лет:

Елизавета Якушина - Лауреат I степени

Софья Власова - Лауреат I степени

Алиса Вильховецкая - Лауреат II степени

Анастасия Дорофеевская - Лауреат III степени