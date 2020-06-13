Конкурс на лучший косплей «Epic Con» в Эвент парке «Кузбасскино»

18 июня в 11:00 в летнем креативно-рекреационном пространстве «Эвент парк» пройдет конкурс на лучший косплей «Epic Con» совместно с Кемеровским сообществом молодежного движения «Анимешники Кемерово».

С 4 по 17 июня сотрудниками «Кузбасскино» принимаются заявки для участия в конкурсе косплеев на электронный адрес: kuzbasskino.ru@yandex.ru.

Участники конкурса в творческой форме представят зрителям свои номера-перевоплощения в образах известных героев аниме в разных жанрах: вокал, хореография, монолог персонажа. Победителя конкурса определяет зрительское голосование. Участники конкурса получат утешительные призы, а победитель диплом и сувенир от Кузбасскино.

В завершении программы состоится показ анимэ «По ту сторону океана» (16+).

Конкурс на лучший косплей «Epic Con» не состоится только в случае неблагоприятных погодных условий.

Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.