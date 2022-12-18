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Конкурс пианистов «Юный виртуоз» состоялся в Тяжине

Двадцать учащихся детской школы искусств № 31, изучающих предмет фортепиано, исполнили на рояле этюды разных композиторов. Жюри оценивало технические и исполнительские навыки конкурсантов в трех возрастных группах.
Всем участникам конкурса организаторы вручили памятные дипломы и нотные тетради, а тройке победителей – медали. Подготовили учащихся к конкурсу преподаватели: Татьяна Владимировна Астраханцева, Ольга Александровна Воронкова, Борис Петрович Сумин, Лариса Ивановна Титова.
В антракте учащиеся отделения анимации показали свои творческие работы – спецэффекты, компьютерную графику, видеомультипликацию.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/12/2022
Культура
Тяжин

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