Конкурс пианистов «Юный виртуоз» состоялся в Тяжине

Двадцать учащихся детской школы искусств № 31, изучающих предмет фортепиано, исполнили на рояле этюды разных композиторов. Жюри оценивало технические и исполнительские навыки конкурсантов в трех возрастных группах.

Всем участникам конкурса организаторы вручили памятные дипломы и нотные тетради, а тройке победителей – медали. Подготовили учащихся к конкурсу преподаватели: Татьяна Владимировна Астраханцева, Ольга Александровна Воронкова, Борис Петрович Сумин, Лариса Ивановна Титова.

В антракте учащиеся отделения анимации показали свои творческие работы – спецэффекты, компьютерную графику, видеомультипликацию.