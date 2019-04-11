Конкурс творческих работ «Волшебный мир кино»

ГАУК КО "Кузбасскино" продолжает принимать заявки на конкурс творческих работ декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир кино», приуроченный к 300-летию образования Кузбасса.

Для участия в Конкурсе приглашаются жители Кузбасса. Участие может быть, как индивидуальным, так и групповым. На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная глина, мягкая игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, художественная резьба, рисунок и.т.д. Работы должны соответствовать тематике Конкурса – «Волшебный мир кино».

01.03.2019г. - 30.04.2019г. - прием конкурсных работ участников Конкурса. Работы принимаются: 650991, г. Кемерово, пр. Советский, 4, ГАУК КО «Кузбасскино», ежедневно с 10.00 до 19.00.

07.05.2019г. – размещение списка творческих работ и их авторов, отобранных организаторами в качестве участников Конкурса на сайте «Кузбасскино» ( www.kuzbasskino.ru ) и в группе «Кузбасскино» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/kuzbkino).

15.05.2019г. – закрытое заседание жюри Конкурса.

16.05.2019г.–23.05.2019г. - размещение фотографий работ участников в группе «Кузбасскино» в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/kuzbkino. Интернет- голосование.

01.06.2019г. - Проведение церемонии награждения победителей Конкурса.

На церемонии награждения объявляются Победители Конкурса по решению жюри и победитель по результатам голосования интернет-пользователей в номинации «Приз зрительских симпатий». Участники Конкурса получают дипломы участников. Победителям Конкурса вручаются Дипломы, ценные призы и приятный бонус: право привести друзей на выставку «Волшебный мир кино» в областной Музей кино.

Лучшие творческие работы будут экспонироваться в рамках выставки «Волшебный мир кино» в областном Музее кино.