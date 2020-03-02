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Конкурс "Волшебный мир кино 2020"

Проводится с 01 марта по 1 июня 2020 г.
На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная глина, мягкая игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, художественная резьба, рисунок и т.д. 

Работы должны соответствовать тематике Конкурса – «75 лет Великой Победы» и «Волшебный мир кино».

Подробности на сайте Кузбасскино

Культура
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Культура
Новости Кузбасса

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