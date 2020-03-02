Конкурс "Волшебный мир кино 2020"

Кузбассовец хотел заживо сжечь падчерицу с грудным ребёнком Во время посиделок обвиняемый стал предъявлять претензии 18-летней падчерице. Мужчине не нравилось...

Бывший тренер ХК «Кузбасс» Сергей Мяус назначен советником губернатора 2 марта в ходе аппаратного совещания Сергей Цивилёв представил нового советника по физической...

Сергей Цивилев вручил главе Белова 25 миллионов рублей Во время рабочего визита Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Белова Алексею Курносову...