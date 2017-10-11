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Конкурсная программа в Изындаево

В деревне Изындаево Тяжинского района прошла конкурсная программа «Хозяюшка».
Женщины, отработавшие в сельском хозяйстве не один десяток лет, собрались вместе, чтобы пообщаться, вспомнить времена своей молодости, товарищей и коллег по работе.
Конкурсные задания и песенный репертуар, специально подобранные работниками Изындаевского сельского Дома культуры, помогли создать теплую, дружескую обстановку.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/10/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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