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Конкурсы профессионального мастерства прошли в «Южном Кузбассе»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») определила лучших по профессии в 31 номинации. Заслуженные награды в преддверии Дня шахтера получат более 200 работников.

В профессиональном мастерстве соревновались работники всех четырех филиалов «Южного Кузбасса».

В новом формате прошел конкурс среди обогатителей: впервые они смогли продемонстрировать свои знания не только в теории, но и на практике. Аппаратчикам углеобогащения предстояло выполнить экспресс-анализ угольного концентрата или породы. А машинисты установок обогащения и брикетирования угля должны были продемонстрировать навыки осмотра оборудования перед запуском в работу, методы выявления неисправностей и действия по профилактическому обслуживанию техники. Сложность состояла в том, что фабрики «Южного Кузбасса» перерабатывают разные марки угля, используют несколько методов обогащения и оборудование различных модификаций.

На шахтах выявили лучшие звенья очистных и проходческих бригад, самых «грамотных» и умелых подземных электрослесарей и горномонтажников, оценили подготовку и вспомогательных горноспасательных команд. Горноспасатели отвечали на вопросы теоретической части, проверяли исправность респираторов, тушили условный пожар и демонстрировали силу в гиревом спорте.

На предприятиях по открытой добыче угля лучших определили среди машинистов шагающих, электрических и гидравлических экскаваторов, буровых станков и бульдозерной техники. В Томусинском автотранспортном управлении мастерство вождения показали водители карьерных самосвалов «БелАЗ» разной грузоподъемности, а также автомобилей «КАМАЗ», задействованных на вывозке породы и отходов углеобогащения. Предварительно автомобилисты прошли тест на знание правил дорожного движения, устройства автомобиля, техники безопасности, охраны труда и оказания первой медицинской помощи.

«Наше предприятие является системообразующим и продолжает работать в непрерывном производственном цикле. Специалисты со всей ответственностью подошли к проведению конкурсов – соревнования среди профессионалов прошли с соблюдением всех необходимых мер санитарно-гигиенической безопасности», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
16/07/2020
Экономика
Междуреченск
Мыски
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