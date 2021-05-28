Контроль посевов и посадок импортными семенами

Управление Россельхознадзора напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о том, что все партии семян и посадочного материала ввезенные в РФ должны быть исследованы на наличие или отсутствие карантинных объектов и ГМО. При покупке семян и посадочного материала импортного происхождения у предприятий осуществляющих посев и посадку должен быть полный пакет документов подтверждающих происхождение продукции и ее исследование.
Ввоз, посев и посадка подкарантинной продукции осуществляются под контролем Россельхознадзора.
Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств Утвержден
Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.
Основные моменты которые устанавливает порядок посева и посадки:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление уполномоченного органа, на территории деятельности которого осуществляются посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата контроля (надзора) (при наличии), в том числе в электронной форме, за пять рабочих дней до начала посева и посадки.
Должностное лицо территориального управления уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции.
Должностное лицо осуществляет контроль и проводит контрольное карантинное фитосанитарное обследование, досмотр и осмотр ввезенной продукции, отбирает пробы для лабораторных исследований.
В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня получения таких результатов принимает решение: о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны; о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.
Контактные данные для извещения
Республика Хакасия
г.Абакан, улица Кирова 100
тел. (3902)22-46-76, (3902)22-55-73 fitorh@yandex.ru
Республика Тыва
г.Кызыл, улица Московская 2А
тел. (3942)22-67-79, (3942) 26-65-79 karantin_tuvrshn@mail.ru
Кемеровская область-Кузбасс
Г.Кемерово, ул.Муромцева 2Б
Тел. (3842) 36-15-89, (3842)36-15-80 karantin.kemerovo@rsn42.ru
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