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Контроль посевов и посадок импортными семенами

Управление Россельхознадзора напоминает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о том, что все партии семян и посадочного материала ввезенные в РФ должны быть исследованы на наличие или отсутствие карантинных объектов и ГМО. При покупке семян и посадочного материала импортного происхождения у предприятий осуществляющих посев и посадку должен быть полный пакет документов подтверждающих происхождение продукции и ее исследование.

Ввоз, посев и посадка подкарантинной продукции осуществляются под контролем Россельхознадзора.

Порядок посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств Утвержден Приказом Минсельхоза России от 06.03.2020 N 112 "Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции"

Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.

Основные моменты которые устанавливает порядок посева и посадки:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление уполномоченного органа, на территории деятельности которого осуществляются посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата контроля (надзора) (при наличии), в том числе в электронной форме, за пять рабочих дней до начала посева и посадки.

Должностное лицо территориального управления уполномоченного органа в течение трех рабочих дней со дня регистрации извещения уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о дате и времени осуществления контроля посева и посадки ввезенной подкарантинной продукции.

Должностное лицо осуществляет контроль и проводит контрольное карантинное фитосанитарное обследование, досмотр и осмотр ввезенной продукции, отбирает пробы для лабораторных исследований.

В случае, если по результатам лабораторного исследования выявляется заражение и (или) засорение ввезенной подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами территориальный орган уполномоченного органа в течение одного рабочего дня со дня получения таких результатов принимает решение: о введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны; о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Контактные данные для извещения

 

 

Республика Хакасия

г.Абакан, улица Кирова 100

тел. (3902)22-46-76, (3902)22-55-73 fitorh@yandex.ru

Республика Тыва

г.Кызыл, улица Московская 2А

тел. (3942)22-67-79, (3942) 26-65-79 karantin_tuvrshn@mail.ru

Кемеровская область-Кузбасс

Г.Кемерово, ул.Муромцева 2Б

Тел. (3842) 36-15-89, (3842)36-15-80 karantin.kemerovo@rsn42.ru

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2021
Общество

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