Контролировать взносы работодателей и свой стаж можно онлайн

Жители Кузбасса могут проконтролировать своего работодателя в части стажа и страховых взносов в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Там же можно узнать количество накопленных пенсионных коэффициентов. Для этого необходима регистрация на портале Госуслуг.

При входе в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР используются те же логин и пароль, что и на портале Госуслуг. После активации в разделе «Индивидуальный лицевой счет» нужно выбрать «Получить информацию о сформированных пенсионных правах».

Сервис показывает коэффициенты и стаж, сформированные на дату обращения. Все сведения сформированы на основе данных работодателей. При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.

В Личном кабинете гражданина можно также заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Здесь уже отражены расширенные сведения о всех периодах работы, взносы работодателей, средства пенсионных накоплений, добровольные взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсий и другая информация. Получить выписку можно и лично в клиентской службе ПФР, МФЦ, или направить с портала ПФР или госуслуг на электронную почту.

Получать такую выписку специалисты Пенсионного фонда рекомендуют хотя бы раз в год для контроля формирования своих пенсионных прав.

Для сведения:

В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо набрать не менее 18,6 пенсионных коэффициентов и 11 лет стажа. К 2025 году этот порог постепенно будет поднят до 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет соответственно. Сами же пенсионные коэффициенты и стаж напрямую зависят от размера заработной платы и страховых взносов, уплаченных работодателем на обязательное пенсионное страхование.