Контрольно-надзорные мероприятия в сфере семеноводства

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений законодательства РФ в области семеноводства на рынках города Новокузнецка сотрудниками отдела фитосанитроного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявлено 7 фактов реализации семенного и посадочного материала, без документов, подтверждающих сортовые и семенные качества, что является нарушением законодательства Российской Федерации в области семеноводства, которым определено:

-семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества;

- допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию;

- реализация и транспортировка партий семян осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства;

- реализация партий семян осуществляется при наличии информации о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян.

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в сопроводительных документах. Реализация партий семян должна осуществляться при условии наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии семян).Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым продавцом семян.

По выявленным нарушениям в отношении семи граждан, осуществляющих реализацию посевного материала возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ.