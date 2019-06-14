Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Контрольно-надзорные мероприятия в сфере семеноводства

При проведении контрольно-надзорных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений законодательства РФ в области семеноводства на  рынках города Новокузнецка сотрудниками отдела фитосанитроного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявлено 7 фактов реализации семенного и посадочного материала, без документов, подтверждающих сортовые и семенные качества, что является нарушением законодательства Российской Федерации в области семеноводства, которым определено:

-семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества;

- допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию;

- реализация и транспортировка партий семян осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области семеноводства;

- реализация партий семян осуществляется при наличии информации о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян.

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в сопроводительных документах. Реализация партий семян должна осуществляться при условии наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии семян).Семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре (упаковке) для розничной торговли, должны сопровождаться свидетельством, выдаваемым продавцом семян.

По выявленным нарушениям в отношении семи граждан, осуществляющих реализацию посевного материала возбуждены административные дела по ст. 10.12 КоАП РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
14/06/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Зрелищное ралли «Пекин-Париж» пройдет через Новокузнецк
Во второй половине дня 13 июня через Новокузнецк проедут гости из 12 стран на ретроавтомобилях....
Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные
Сотрудники Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на грядущие выходные. Синоптики...
Три кузбасских школы вошли в опорный список Российской академии наук
В конце мая РАН утвердила итоговый список из 108 школ в 32 субъектах РФ, которые станут для...
В центре Кемерова ограничат движение и стоянку
15 июня на участке улицы Мичурина в Кемерове будет закрыто движение. Об этом сообщили в Центре...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus