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Корейская делегация посетила предприятия угольной компании «Южный Кузбасс»

Угольную компанию «Южный Кузбасс» посетили специалисты международного уровня в сфере защиты окружающей среды. Визит состоялся в рамках совместной бизнес-миссии Кемеровской области и Республики Корея, посвященной вопросам защиты окружающей среды и применению новых технологий, направленных на улучшение экологической обстановки.

Делегацию корейской компании CJ CheilJedang сопровождал начальник отдела безопасности угледобывающих и перерабатывающих предприятий Администрации Кемеровской области Андрей Брижак.

Во время ознакомительной экскурсии на разрез «Красногорский» и обогатительную фабрику «Красногорская» делегация CJ CheilJedang отметила высокую производительность техники и современные экологичные технологии добычи и переработки угля.

Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали гостям о деятельности компании, об экологических программах, которые ежегодно реализуются на разрезах, шахтах и обогатительной фабрике предприятия, об участии в долгосрочном проекте Программы развития ООН, Глобального экологического фонда и Министерства экологии РФ «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России».

Компания CJ CheilJedang представила свою инновационную разработку по обеспыливанию угольного производства.

В понедельник, 6 августа, в областной администрации врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с представителями делегации. Глава региона подчеркнул, что главная тема встречи это привлечение новых технологий в сферу защиты окружающей среды, область сегодня энергично работает над проектом стратегии развития Кузбасса до 2035 года, что в ближайшие годы будет сделан мощный экономический рывок и наряду с развитием промышленности важно понижать ее воздействие на экологию.

Всю эту неделю корейские эксперты будут посещать города и предприятия Кузбасса. В конце недели будут подведены итоги работы и разработан план дальнейших действий. Обсуждение развития сотрудничества продолжится на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года.

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kuzbassnews.ru
08/08/2018
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