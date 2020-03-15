Коронавирусная инфекция не подтвердилась у четырех жителей Кузбасса

Тесты на коронавирус дали отрицательный результат у четверых пациентов, госпитализированных ранее с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционное отделение больницы № 29 города Новокузнецк.
Пациенты остаются в лечебном учреждении под наблюдением врачей.
По состоянию на 15:00 воскресенья 15 марта коронавирусная инфекция подтверждена у двух пациентов. Оба находятся в Областной клинической инфекционной больнице города Кемерово, изолированы, получают лечение, сообщает пресс-служба Правительства Кузбасса. Состояние заболевших за минувшие сутки стабильное, без отрицательной динамики.
Под медицинским наблюдением сейчас находятся девять человек — 5 из круга общения носителей коронавируса, предположительно вступавших с ними в контакт, 4 — пациенты, чьи тесты показали отрицательный результат.
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