Костюмированный сплав по реке Томь прошел в Междуреченске

В костюмированном сплаве по реке Томь в Междуреченске приняли участие 12 команд по пять человек - бюджетники, угольщики, предприятия и организации.

Команды представили на старте эмблему, флаг, речёвку, девиз, исполнили командную песню. Там же получили карту с указанием мест спецэтапов, от старта в районе понтонного моста п. Майзас до финиша - места отдыха рядом с дачным товариществом «Мечта» по реке Томь. Команды были одеты в индивидуальную стилизованную форму: сплавлялись римские легионеры, древнегреческие ораторы, доктора Айболиты, заправские моряки и др.

Двухчасовой сплав прошел на резиновых лодках и катамаранах. Плавсредства были оснащены снаряжением для автономного прохождения дистанции и ликвидации возможных аварийных ситуаций. В том числе были предусмотрены спасательные жилеты, сотовые телефоны, насосы для лодки, индивидуальная аптечка, головные уборы, питьевая вода на всех членов команды, сухой паек.