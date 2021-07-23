Крапивинской гидрометеорологической станции исполнилось 120 лет

Официально метеорологические наблюдения в Крапивино начались 19 июля 1901 года. Однако есть сведения, что еще с 24 сентября 1894 года в этой местности проводили гидрологические наблюдения на реке Томь.



В 1942 году количество наблюдений увеличилось до четырех, а с 13 октября 1967 года на станции организован бестеодолитный шаропилотный пункт, установлен газогенераторный баллон для добывания водорода и запуска метеорологических зондов. Из приборов в распоряжении метеорологов были барометр, флюгер, психрометр, максимальный и минимальный термометры. Работали пять человек, наблюдения проводились четыре раза в сутки.



Со временем специалисты станции стали выдавать предупреждения об опасных явлениях погоды. Такая информация помогала предотвратить аварии, уберечь человеческие жизни, уменьшить последствия стихии, сохранить урожай.



Крапивинская метеорологическая станция в 70-х годах не раз получала звание «Станция отличного качества», в 2002 году — «Лучшая гидрометеорологическая станция Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



В настоящее время на предприятии трудятся 12 специалистов. Сейчас прогнозировать погоду крапивинским метеорологам помогает электроника. Датчики и контроллеры автоматической системы в режиме реального времени замеряют и передают на компьютер скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, количество и интенсивность осадков, температуру поверхности почвы на глубине узла кущения.



Обработка данных через специальную программу способствует надежности получения, обработки и распространения гидрометеорологической информации, уменьшению доли ручного труда, сокращению время работы персонала на метеорологических площадках, особенно в сложных погодных условиях. В итоге это повышает оперативность и качество прогнозов погоды.