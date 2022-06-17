Краповики Росгвардии помогли принять испытания на зеленые береты

Зеленый берет - это символ чести и профессионального мастерства судебных приставов, отличительный знак наиболее подготовленных сотрудников. Почетная роль в испытаниях была отведена обладателям крапового берета из отряда спецназа Росгвардии. Именно военнослужащие войск правопорядка подвергли экзамену кандидатов на право ношения зеленых беретов.

Всего в региональных испытаниях приняли участие 14 кузбасских судебных приставов. Участники испытаний прошли несколько этапов подготовки, включающих теоритическую и практическую часть. Судебным приставам предстояло выполнить нормативы по физической и огневой подготовке. А также преодолеть марш-бросок с тактическими вводными и выдержать поединок по рукопашному бою.

Финалистами испытаний стали лишь двое судебных приставов. Теперь им предстоит побороться вместе с другими претендентами со всей страны на право ношения почётного знака отличия на заключительном этапе, который пройдет в Москве.