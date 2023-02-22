Красивая грудь - уверенная в себе женщина

Маммопластика на данный момент времени являет собой наиболее востребованную разновидность пластического хирургического вмешательства как в нашей стране, так и за ее пределами. И в этом нет абсолютно ничего удивительного, потому что только красивые формы считаются для представительниц прекрасного пола основным способом произвести на мужчин то самое впечатление. Для того чтобы получить хороший результат, пластический хирург должен быть с опытом и портфолио - это станет гарантией того, что пациент не вернется в клинику через какое-то время с жалобами или недовольством. Все мероприятия, направленные на увеличения груди, не имеют никаких ограничений по возрасту, но, конечно, грудь должна быть до конца сформированной - как правило, это наблюдается к двадцати годам.

О показаниях к операции

Естественно, главным показанием считается желание женщины. Среди других причин, по которым они обращаются за помощью к профессионалам, следует отметить такие как:

для объема и улучшения формы с обязательным сохранением функции;

для восстановления объема после кормления либо внезапного похудения;

для устранения различий в размерах груди;

для того чтобы восстановить форму после операции по удалению в молочной железе опухоли.

Пару слов о технике увеличения груди

Для начала необходимо заметить, что молочные железы увеличить можно исключительно с помощью хирургического вмешательства. Альтернативные методики, предлагаемые в рекламе, не дают абсолютно никаких результатов. Операция предусматривает применение специальных имплантов, которые создают объем железе. Он, в свою очередь, являет собой многослойную оболочку из силикона, внутри которой находится гель. Текстура устроена таким образом, что благодаря шероховатости поверхность протеза тканями пациентки воспринимается как своя. Что полностью исключает перспективу отторжения либо прочие отрицательные реакции организма.

Сам силикон, которым заполняются так называемые эндопротезы груди, в подавляющем большинстве случаев имеют память формы. Это говорит о том, что даже в случае разрыва имплантата наполнитель будет находиться в пределах оболочки и не вытечет. Благодаря высокому качеству имплантатов производители имеют возможность предложить на свои товары пожизненную гарантию. Если есть вопросы, всегда можно обратиться с ними к администратору в клинику.