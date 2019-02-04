Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Красивый мальчик» - большое и серьёзное кино на важные темы в кинозале Кузбасскино

С 7 февраля в кинозале «Альтернатива» начинается показ семейной драмы «Красивый мальчик» (18+).

Это пронзительная история о безусловной родительской любви и борьбе семьи Шеффов с зависимостью старшего сына. Фильм основан на мемуарах известного журналиста Дэвида Шеффа и его сына Ника Шеффа.

В 18 лет Ник был прилежным учеником и редактором школьной газеты, участвовал в театральных постановках и играл в водное поло. Он днями напролет увлеченно читал и рисовал, а осенью планировал пойти в колледж. Но к моменту окончания школы зависимость, которая начиналась как подростковое баловство, превратилась в серьезную угрозу его будущему.

Роль отца в картине исполнил знаменитый американский актер Стив Карелл («Брюс Всемогущий», «Охотник на лис», «Игра на понижение»), а его сына Ника Шефа сыграл один из ярчайших молодых артистов Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем»), номинированный за работу в «Красивом мальчике» на «Золотой глобус».

Фильм стал американским дебютом бельгийского режиссера Феликса ван Гренингена, известного по картинам «Разомкнутый круг» (номинация на «Оскар» за лучший иностранный фильм) и «Бельгия» (приз фестиваля «Сандэнс» за лучшую режиссеру иностранного фильма). А одним из продюсеров «Красивого мальчика» выступил Брэд Питт, ранее работавший над такими фильмами, как «12 лет рабства» и «Лунный свет».

Афишу кинозалов Кузбасскино можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Ждем всех в кинозалах «Кузбасскино», пр. Советский 4!

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/02/2019
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus