Красная каска и серый волк

«И обнимает высота, когда опора высока, и, как кувшинки, облака плывут за солнцем вслед» - так с огромной любовью к профессии и неисчерпаемым вдохновением электромонтер Кузбасского филиала Россети Сибирь Виктор Лопатин начинает свой рабочий день. Металлические опоры, высоту которых покоряет электромонтер, открывают для него новые горизонты незабываемых впечатлений. Четырём сыновьям на радость папа-энергетик всегда «приносил» домой невероятные истории. Дети выросли, но «светлые сказки» не забыты.

«Есть профессии, которые вдохновляют, я счастлив, что выбрал одну из таких, - рассказывает электромонтер. – Своей любовью к высоте и свету все-таки «заразил» одного из своих сыновей. Костя пошел по моим стопам, стал элекромонтером. Сейчас он учится заочно и строит большие планы на будущее. А пока мы плечом к плечу трудимся в одной бригаде. И даже в одной команде по волейболу играем. Старший сын Роман работает на железной дороге, Антон – на машиностроительном заводе, а у младшего Ярослава выбор профессии впереди – он еще школьник».

В большую энергетику Виктора Лопатина привел друг. В начале «двухтысячных» эта профессия была одной из самых стабильных и востребованных в регионе, но и само собой, одной из самых ответственных. Чтобы не отставать от коллег, «новичку» приходилось быстро учиться, осваивать азы профессии, узнавать «кухню» энергетики изнутри. С тех пор прошло 15 лет. Сегодня, как говорят в Ленинском районе электрических сетей, в ремонте электросетевого оборудования Виктору Лопатину просто нет равных. В копилке энергетика собралось множество наград, медалей, дипломов и почетных грамот и не только за производственные заслуги. Электромонтер, спортсмен, резчик по дереву – Виктор Витальевич мастер на все руки. Он умело совмещает несколько профессий, но все-таки одну из них считает главной в своей жизни.

«После тяжелого трудового дня люблю присесть у протопленной печки, взять в руки смолистую пихту, инструмент и начать мастерить деревянную копию корабля «Восток», на котором русские путешественники совершили первую антарктическую экспедицию, - с упоением рассказывает Виктор Лопатин. – Я тоже люблю путешествовать. В день преодолеваю до 30 километров. Сети 6-10 киловольт (кВ), которые обслуживает наша бригада, охватывают практически все населенные пункты Ленинск-Кузнецкого района. Помню, как однажды, поздней осенью мы проводили ремонт на линии недалеко от села Камышино. Я тогда забрался на опору и… впервые в жизни увидел волка. Серый тоже заприметил меня. Остановил свой пристальный взгляд на пару секунд. Не спеша развернулся и растворился в зарослях пожухлой травы. Эту историю я еще долго рассказывал детям. Так и назвали мы её «Красная каска и серый волк».

Семья у электромонтера большая и родительское сердце тоже. Оно наполнено огромной любовью не только к своим детям и внукам. Виктор Лопатин вместе с супругой Анной являются постоянными благотворителями фондов, регулярно перечисляя средства на лечение детей. Как говорит энергетик, «светлая профессия» побуждает к «светлым поступкам». Энергия таких добрых сердец способна не то что ночной город осветить – целую планету.