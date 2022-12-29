Красноярские судебные приставы-исполнители ошибочно наложили арест на автомобиль жителя Кузбасса

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в Мариинском городском суде Кемеровской области, красноярские судебные приставы-исполнители неоднократно ошибочно накладывали арест на автомобиль, не убедившись в том, что транспортное средство должника из Красноярска уже более двух лет принадлежит другому владельцу. В связи с этим новый владелец автомобиля после ремонта не смог поставить его на учёт.

В конце октября 2022 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратился местный житель с исковым заявлением об освобождении от ареста автомобиля «OPEL OMEGA» (2001 года выпуска), собственником которого он является уже более двух лет.

Как установил суд в ходе рассмотрения исковых требований, ещё в августе 2020 года мариинец приобрёл у жителя Красноярска автомобиль, перед приобретением которого проверил его по всем имеющимся базам на предмет залога, угона, ограничений в регистрации и ареста. Каких-либо ограничений обнаружено не было. В предусмотренный законом 10-дневный срок мариинец не смог обратиться в ГИБДД для постановки автомобиля на учёт, поскольку транспортное средство после дорожно-транспортного происшествия было в неисправном состоянии: в частности, требовалась замена двигателя.

Через два года, отремонтировав автомобиль, мариинец решил поставить его на учёт, но не смог этого сделать, так как сотрудники ГИБДД сообщили ему о запрете в отношении автомобиля регистрационных действий.

Позже выяснилось, что судебные приставы-исполнители из Красноярска действительно накладывали арест на автомобиль уже после его продажи новому собственнику, не убедившись, что транспортное средство бывшему хозяину не принадлежит. А бывший владелец автомобиля оказался должником по исполнительным производствам о взыскании налогов, административных штрафов и алиментов.

Оценив представленные доказательства, суд убедился, что судебные приставы-исполнители, накладывая арест на транспортное средство, не убедились, что автомобиль действительно принадлежит должнику, не истребовав сведения из ГИБДД. Поэтому арест был ошибочно наложен на имущество лица, не являющегося должником.

«Наложение ареста на принадлежащий истцу автомобиль нарушает права последнего по распоряжению данным имуществом и делает невозможным регистрацию транспортного средства», – говорится в решении суда.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования автовладельца, освободив автомобиль «OPEL OMEGA» от ареста, наложенного судебными приставами-исполнителями г.Красноярска в рамках исполнительных производств, возбуждённых в отношении бывшего собственника автомобиля.

С сегодняшнего дня автовладелец может зарегистрировать автомобиль в установленном законом порядке.

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