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Красотка в ударе: росгвардейцы научили чемпионку по боевым искусствам Веру Бугу азам тактической медицины

 Новая серия третьего сезона познавательного медиапроекта Росгвардии «Проверка на прочность» посвящена профессии фельдшера спецназа. Героем выпуска стала четырехкратная чемпионка России по тайскому боксу, двукратная обладательница чемпионского титула по MMA Вера Буга.

Вступив на один день в ряды специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Символ» (г. Кемерово), чемпионка прошла ускоренные курсы оказания помощи раненому непосредственно на поле боя. Ее инструктором выступил опытный фельдшер СОБР, который продемонстрировал весь алгоритм медицинских и тактических мероприятий оказания первой помощи.

 Освоив азы тактической медицины, Вера Буга отправилась на свое первое задание на бронеавтомобиле «Тигр».

 От того, насколько быстро героиня применит полученные навыки, зависит жизнь условного раненого и финал выпуска «Проверка на прочность».

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
10/10/2022
Спорт
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