Крестный ход в Мариинске

Первый крестный ход в память о новомучениках и исповедниках пострадавших в годы гонений на Русскую Православную Церковь в Мариинском Сиблаге прошел в городе Мариинске.

Известны имена 32 человек – епископов, священников, монахов и мирян погибших за веру Христову. Участники крестного хода почтили их память, пройдя «дорогой новомучеников» десятикилометровый путь от здания городской поликлиники, где находился отдел НКВД, до мемориала жертвам Сиблага.

Во время шествия верующие молитвенно просили святых о благополучии людей, сел и городов, о мире в Кузбассе и Отечестве. У часовни великомученицы Анастасии Узорешительницы состоялось богослужение. В крестном ходе приняли участие не только жители Мариинска, но и представители Чебулинского, Тяжинского и Тисульского районов.