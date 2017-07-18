Кристина Королева из Кемерова стала второй по прыжкам в высоту на Кубке России

Кузбассовец убил товарища, с которым вместе снимал квартиру 26-летний житель Ленинска-Кузнецкого убил своего знакомого, с которым вместе снимал квартиру. По...

В центре Кемерова снесут аварийные деревья Отмечается, что такие учения проходят уже не первый год и оказывают муниципалитетам существенную...

Третий с начала года заместитель губернатора уволился в Кузбассе Заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман освобожден от...