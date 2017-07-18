Кристина Королева из Кемерова стала второй по прыжкам в высоту на Кубке России

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Кемеровчанка Кристина Королёва заняла II место в прыжке в высоту на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования прошли с 14 по 15 июля в Ерино Московской области.
Мастер спорта международного класса Кристина Королёва показала результат - 191 см.
Тренируют спортсменку – заслуженный тренер России Анатолий Канашевич и Ольга Муга.
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