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Кристина Королева из Кемерова стала второй по прыжкам в высоту на Кубке России

Кемеровчанка Кристина Королёва заняла II место в прыжке в высоту на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования прошли с 14 по 15 июля в Ерино Московской области.

Мастер спорта международного класса Кристина Королёва показала  результат - 191 см.

Тренируют спортсменку – заслуженный тренер России Анатолий Канашевич и Ольга Муга.

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kuzbassnews.ru
18/07/2017
Спорт
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