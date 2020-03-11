Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проверена деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 6» в г. Топки, с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.

В ходе проверки проинспектированы крупы находящиеся на хранении в складе учреждения и в обороте, кроме этого отобран образец крупы и направлен для исследования в лабораторию по показателям качества и безопасности. Согласно результатам испытаний выявлена крупа -хлопья овсяные Геркулес общей массой 3,15 кг , не соответствующая требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности. Крупа изготовлена предприятием, находящимся в Алтайском крае - ООО «Флагман». Поставщиком некачественной продукции является ИП Плотникова А.И.

По результатам выявленных нарушений юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку, хранение (оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов.

Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. На должностное лицо наложен административный штраф, юридическому лицу назначено наказание в виде предупреждения.