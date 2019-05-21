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Крупный пожар произошел в автоцентре в Кемерово

В Кемерово 20 мая в автосалоне на проспекте Октябрьском произошло возгорание, площадь пожара составила около 4 тысяч кв. метров. Работники МЧС России по Кемеровской области ликвидировали возгорание.

Всего от МЧС России в ликвидации пожара задействованы более 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

 

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kuzbassnews.ru
21/05/2019
Происшествия
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