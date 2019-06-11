Крутые виражи от команды профессионалов

Сотрудники Россети – Сибирь в Кузбассе стали абсолютными чемпионами городского конкурса профессионального мастерства среди водителей, организованного Кемеровским региональным отделением ДОСААФ России.

Пройти «габаритный коридор», снять одной рукой кольцо со стойки в фигуре «эстафета», выполнить скоростное маневрирование в «змейке» - опытные водители-энергетики продемонстрировали настоящую «акробатику» за рулем. От каждого заезда – пыль столбом и буря эмоций! Подобные испытания для дружной команды под руководством ведущего инженера службы механизации Василия Викторовича Суглобова давно стали традиционными. Не удивительно, что опытные водители с легкостью обгоняют соперников даже на крутых виражах самых сложных испытаний и уверенно берут кубок победителя в командном зачете.

В личном первенстве энергетики тоже показали лучший результат. Первое место в классе «УАЗ» занял Марьян Паевский. Победителем в классе «КАМАЗ» стал Владимир Никифоров, а третье место в этой же категории досталось Андрею Захарчуку.

Марьян Паевский водитель опытный, ответственный. Любовь к машинам досталась ему «по наследству» от отца, который всю жизнь проработал в Яшкинском районе электрических сетей. Вывести бригаду к месту аварийного отключения или выполнить хозяйственные работы на территории - настоящий профессионал одинаково хорошо справлялся с любыми обязанностями. Сегодня его дело с гордостью продолжает сын.

«Водитель оперативно-выездной бригады – это профессия, которая требует постоянного развития профессиональных навыков, поэтому я всегда стараюсь принимать участие в подобных конкурсах - рассказывает Марьян Паевский. – Чтобы доставить бригаду к месту ликвидации технологического нарушения, часто приходится преодолевать самые сложные участки бездорожья, «реанимировать» автомобиль в любых погодных условиях, если вдруг двигатель заглохнет. Мы должны быть профи во всем, ведь от действий водителя зависит и оперативность ремонтных работ на линии. Кстати, эти соревнования для меня стали самыми эмоцианольными. Удалось показать не только лучший результат в личном первенстве, но и за рулем электрокара посидеть. Впечатления, конечно, непередаваемые!».

Вне конкурсного зачета полосу препятствий преодолел водитель электромобиля Кузбассэнерго – РЭС Андрей Михайлов, который сорвал бурные аплодисменты болельщиков и участников соревнований. Возле машины, в буквальном смысле, яблоку негде было упасть. Заглянуть под капот, чтобы увидеть «сердце» электрокара, смогли все желающие.