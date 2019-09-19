Кто имеет право на бесплатный проезд в электричках

Около 65 тысяч кузбасских федеральных льготников в 2019 году имеют право ездить на пригородном железнодорожном транспорте бесплатно.

В Кемеровской области проживают 257896 федеральных льготников, которые имеют право на предоставление набора социальных услуг. В него входит и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Своим правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте в 2019 году решили воспользоваться 64994 кузбасских льготника.

Чтобы его реализовать, пенсионеру необходимо иметь справку о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В ней указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Документ действителен в течение всего календарного года, и ею можно воспользоваться в любом уголке России.

Заказать справку можно по телефону горячей линии ближайшего территориального органа ПФР или через сайт Пенсионного фонда. При электронном способе «заказа» можно отследить дату готовности справки. Потом нужно будет только лично прийти с паспортом в Управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением (при наличии электронной очереди – талон брать не надо). Также можно записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку «на месте».

Ее необходимо предъявить в кассе железнодорожного вокзала для получения билета вместе с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим право на получение набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что правом на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте могут воспользоваться только те льготники, которые не подавали заявления об отказе от этой составляющей набора соц. услуг и не отказались от всего соц. пакета. Если граждане указанной категории хотели бы на следующий год пользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте, то необходимо подать заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (до 1 октября текущего года) теми же способами: посетив лично территориальное управление ПФР, филиалы МФЦ или через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.