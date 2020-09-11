Курортную систему мирового уровня планируется развивать в Междуреченске

Проект «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития — Междуреченск» («ТРК-Междуреченск»), созданный в рамках бренда «Междуреченск. Город тайги», вышел в финал Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект направлен на создание инфраструктуры вокруг особо охраняемой природной территории — государственного заказника «Бельсинский». Междуреченский проект вошел в 36 основных участников конкурса из 115 заявленных в России. 10 лучших будут представлены Правительству РФ и получат поддержку в реализации.

«Междуреченск. Город тайги», объединяясь с Шерегешем, продолжает развитие Горной Шории как места притяжения туристических потоков. С развитием Поднебесных Зубьев и Черного Салана мы создаем большой круглогодичный туристический кластер на юге Кузбасса и место притяжения туристов со всего мира», — отметил глава Междуреченска Владимир Чернов на презентации проекта в Кемерове.

Проект объединит горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья в одну систему. Это место в окружении чистых рек и черневой тайги, по мнению экспертов и любителей туризма, наиболее удачно подходит для организации масштабного пространства для круглогодичного эко- и этнотуризма.